Masz te objawy? To może być rak gardła. Zwróć uwagę na te objawy!

Dlaczego mężczyźni częściej są na niego narażeniu?

Statystyki zachorowań są nieubłagane i wyraźnie pokazują, że rak gardła o wiele częściej dotyka mężczyzn. Nie dzieje się tak bez przyczyny. To właśnie mężczyźni mają zdecydowanie większą skłonność do sięgania po wszelkiego rodzaju używki, a to one są zazwyczaj przyczyną raka gardła. Palenie papierosów (zwłaszcza nałogowe), nadużywanie alkoholu oraz żucie tytoniu kojarzy się zwykle z mężczyznami, choć nie brakuje kobiet również mających z tym problemy. W przypadku alkoholu źródłem problemu nie jest wyłącznie alkohol wysokoprocentowy, ale również i częste picie np. piwa.