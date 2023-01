Masz te objawy? To może być nerwica natręctw! Jak ją rozpoznać?

Nerwica natręctw

Zaburzenie to dotyczy obecnie około 2-2,5 procent społeczeństwa. Istotą problemu jest występowanie u osoby chorej określonych zachowań, którym towarzyszy lęk lub natrętne myśli. Myśli te i zachowania są według osoby chorej, jak czytamy na cefarm24.pl nielogiczne, wstydliwe i niechciane, w związku z czym sprawiają jej duży dyskomfort psychiczny.

Chory nie może oprzeć sie trym myślom ze względu na narastający niepokój czy napięcie. Paradoksem nerwicy natręctw jest również to, że im bardziej chory chce uciszyć symptomy, z tym mocniejszą siłą one się objawiają

O zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych mówi się wtedy, gdy objawy choroby nasilają się do tego stopnia, że upośledzają prawidłowe funkcjonowanie i zajmują nam więcej niż godzinę dziennie.