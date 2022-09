Masz te objawy? To może być choroba Hashimoto. Sprawdź swoją tarczycę

Tarczyca jest niewielkim gruczołem, ale bardzo istotnym. Wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Gdy pracuje nieprawidłowo skutki odczuwa cały organizm. Jedną z częściej diagnozowanych chorób atakujących tarczyce jest Hashimoto. Nazwa tej choroby pochodzi od nazwiska japońskiego chirurga Hakaru Hashimoto - który na początku XX w. opisał kilka przypadków tego schorzenia. Inna nazwa tej choroby to "przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy". Hashimoto jest najczęstszym typem zapalenia tarczycy, a także najczęstszą przyczyną pierwotnej niedoczynności tego gruczołu. Ma charakter autoimmunologiczny, co oznacza, że organizm zaczyna zwalczać tarczycę, to zaś prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego.

Nie są znane dokładne przyczyny rozwoju tej choroby, jednak endokrynolodzy podejrzewają, że wpływ mogą mieć predyspozycje genetyczne. Innym czynnikiem wyzwalającym chorobę może być silny i długotrwały stres, jednak na razie brakuje badań na ten temat.