Masz te objawy? Takie są skutki niedoboru witaminy C

Witamina C pełni ważną rolę w organizmie. Jest znana przede wszystkim jako środek, który wspiera naszą odporność. Ma to znaczenie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdzie jesteśmy narażeni na różne infekcje. Niedobór witaminy C może w dłuższej perspektywie mieć mieć bardzo poważne konsekwencje. Masz te objawy, to znak, że brakuje ci witaminy C. Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE