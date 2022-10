Masz te objawy? Są najczęściej ignorowane, a mogą być oznaką nowotworu

Ukryte zagrożenie tworzone przez nowotwór

Wraz z rozwojem nowotworu w naszym organizmie dochodzi do wielu zmian. Są one niekorzystne i... często ignorowane. W szczególności te, które kojarzą się z innymi schorzeniami lub zwykłym osłabieniem organizmu. Co więcej, niektóre objawy mogą być nawet pożądane (np. utrata masy ciała) i dlatego nie odbieramy ich jako wyraźnie niekorzystne. Inne "może przejdą", jak zwykle sobie wmawiamy. Jeśli jednak trwają przez dłuższy czas i pojawiają się w dowolnej konfiguracji z innymi, powinniśmy zwrócić na nie uwagę.