Masz takie objawy? To wypalenie zawodowe. Dostaniesz na to L4

Wypalenie zawodowe wpisano do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku będzie można wziąć na nie L4. Jakie są objawy wypalenia zawodowego? To przede wszystkim wycieńczenie i obniżony nastrój. Przy wypaleniu zawodowym spada także nasza wydajność w pracy. Wydaje nam się, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, a nasze działania nie mają sensu. Jeśli zaobserwowaliście u siebie takie objawy, od nowego roku będziecie mogli z ich powodu pójść na zwolnienie lekarskie. >>>>> SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE >>> TUTAJ >>

pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne