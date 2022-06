Masz takie objawy? Czerwone oczy po przebudzeniu mogą oznaczać poważne problemy!

Co towarzyszy przekrwionemu oku?

Co może oznaczać przekrwione oko?

Zazwyczaj wskazuje się na to, że przekrwione oczy zazwyczaj oznaczają występowanie niebezpiecznych stanów w obrębie gałki ocznej. Mogą mieć one podłoże wirusowe, alergiczne oraz bakteryjne. Problemy z oczami mogą być powiązane również z nieprawidłową okolicą oczu, a także w związku z licznymi rodzajami urazów gałki ocznej. Nieraz jest to powiązane również ze zmęczeniem np. wielogodzinnym spędzaniem czasu przed ekranem komputera, telewizora, a nawet telefonu.