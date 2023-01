Masz takie 2 złote? Możesz zarobić krocie! Zobacz w portfelu

Dlaczego kolekcjonowane są monety?

Jednym z najpopularniejszych hobby, które przetrwały próbę czasu z pewnością jest numizmatyka. Zbieranie wyjątkowych, zabytkowych i nietypowych monet, tworzenie okazałych kolekcji to coś, w co niektórzy są gotowi zainwestować pokaźne kwoty! Wszystko po to, aby uzyskać najpełniejszą możliwą kolekcję i móc się nią chwalić... lub mieć ją dla czystej satysfakcji stworzenia takiej kolekcji. A na co przede wszystkim zwracają uwagę kolekcjonerzy?