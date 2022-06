Masz problemy z sercem i nie wiesz, co jeść? Te zdrowe potrawy idealnie się sprawdzą. Polacy je uwielbiają!

Cholesterol i nadciśnienie to zmora Polaków? Można jej przeciwdziałać!

Coraz więcej Polaków ma problem ze zbyt wysokim cholesterolem, a także i nadciśnieniem. Złogi złego tłuszczu powoduje m.in. zwiększenie ciśnienia tętniczego, a także zagrożenie zdrowia, czasem nawet życia. Na szczęście z łatwością możemy zadbać o to, aby nasza codzienna dieta przeciwdziałała temu problemowi. Jednym z rozwiązań jest jedzenie czegoś, co dla wielu Polaków jest naturalnym i oczywistym elementem obiadu. Mowa oczywiście o surówce, która pomoże oczyścić organizm ze złogów tłuszczu, a także skutecznie obniży ciśnienie.

Prosta i szybka surówka, która poprawi sytuację naszego serca

Dlaczego cebula jest tak dobrym dodatkiem dla naszego serca?

Dlaczego w tej surówce warto postawić na cebulę? Przede wszystkim zawiera ona allicynę, czyli związek odpowiedzialny za obniżanie wysokiego stężenia złego cholesterolu LDL. Co więcej, allicyna podnosi HDL, czyli dobry cholesterol w krwiobiegu. Jest to również naturalny antybiotyk gwarantujący skuteczne obniżenie ciśnienia. Nic więc dziwnego, że jest to znakomity dodatek do ogórków.