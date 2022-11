Masz problem z wysokim ciśnieniem? Jedz i rób to, a je obniżysz! Domowe sposoby

Ciśnienie krwi - czym jest?

Prawidłowe ciśnienie krwi i puls

Badasz ciśnienie dzisiaj i zastanawiasz się, czy jest odpowiednie? W takim przypadku warto wiedzieć, jakie jest ogólne prawidłowe ciśnienie krwi. Wskazuje się tu na wartość 120/80 mmHg, choć należy pamiętać o tym, że jest to wartość uśredniona. W praktyce bowiem wiele czynników modyfikuje nasze normy. Zmienia się to wraz z wiekiem oraz stopniem aktywności fizycznej. Niskie ciśnienie jest naturalne w przypadku sportowców - dlatego też nie powinni się oni niepokoić obniżonym ciśnieniem krwi. Co do zasady uznaje się jednocześnie, że nawet nieco wyższe ciśnienie jest w normie - obecnie za ciśnienie wysokie prawidłowe klasyfikuje się wartości do 139/89 mmHg. Z kolei puls spoczynkowy powinien wynosić 70-75 uderzeń na minutę.