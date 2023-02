Masz dosyć natrętnych telemarketerów? Tak się ich pozbędziesz!

UOKiK o skargach

Czego dotyczą skargi?

Na co skarżą się obywatele? Z jednej strony skargi dotyczą botów, które przekazują nagraną wiadomość i nie można się z nimi porozumieć. Z drugiej strony przedmiotem skarg jest wprowadzanie w błąd konsumentów. Dzwoniący sugerują, że oferty dotyczą programu unijnego lub rządowego. Jeszcze inną kwestią skargi jest pora wykonywania połączenia telefonicznego. Co więcej, wielu dzwoniących ignoruje konieczność wyrażenia wcześniejszej zgody na kontakt w celach marketingowych. Proszą o to na początku rozmowy, a to jest niezgodne z prawem.