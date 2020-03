Maseczki ochronne w kujawsko-pomorskim: gdzie szyją?

Potrzebujemy pieniędzy na materiał, sznurki, kawę i rachunek za prąd który przyjdzie za miesiąc a my teraz nie zarabiamy praktycznie wcale. Główna działalność pracowni to szkolenia i warsztaty, które teraz są odwołane. Co stanie się z zebranymi pieniędzmi? Kupimy za to płótno bawełniane, sznurki, nici, kawę i prąd. Jeśli coś zostanie uszyjemy (jak już się wszystko uspokoi) coś innego razem, np. chusty onkologiczne albo prześcieradła do hospicjum - czytamy w opisie zbiórki. Wpłat można dokonywać na stronie: www.zrzutka.pl/xvcmge.