Maseczka ochronna wykosi koronawirusa? Zobacz memy

Maseczka na twarzy stanie się obowiązkiem od 16 kwietnia 2020 roku. To nowe obostrzenie, które wprowadza rząd. Czy to oznacza, że maska zatrzyma koronawirusa? Internauci tworzą memy o maseczkach ochronnych i oswajają nas z nowym obowiązkiem. Co on oznacza w praktyce? Czy maska w dobie koronawirusa to jedyny słuszny wybór? Nie do końca. Obowiązkowe bowiem będzie zasłanianie ust i nosa. Przypominamy, co powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski o maseczkach.

Maseczka ochronna na koronawirusa. Memy o nowym obowiązku Polaków Maseczka ochronna w dobie koronawirusa to rzecz, z którą Polacy muszą nie tyle się zaprzyjaźnić, co obowiązkowo nosić. Na oswajanie się już nie ma zbyt wiele czasu, bo maseczki staną się obowiązkowe od 16 kwietnia 2020 roku. Internauci już tworzą memy, które obrazują kwestię zasłaniania twarzy. MASECZKA WYKOSI KORONAWIRUSA?

ZOBACZ MEMY INTERNAUTÓW Przepisy mają jeszcze zostać doprecyzowane, ale maseczka ochronna jest czymś, co zdaje się być najwygodniejsze. O obowiązku zakrywania nosa i ust od 16 kwietnia powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w czasie przedświątecznej konferencji prasowej. Nie tylko maska. Zakrywanie twarzy w miejscu publicznym od 16 kwietnia 2020 Czy zakrywanie twarzy oznacza, że w gre wchodzi jedynie maseczka ochronna? Pojawiają się również głosy, że maski to w dobie koronawirusa towar deficytowy. Nie mówimy, że musi to być maseczka, może być to chustka, może być to szalik. - tłumaczył Szumowski. Lekarze twierdzą natomiast, że maseczki są ważniejsze niż rękawiczki jednorazowe. Dlaczego? Ręce bowiem zawsze można umyć. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę? Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o zasadach prowidłowego noszenia maseczki ochronnej. Jak zatem powinniśmy maskę nakładać i zdejmować? Przed nałożeniem maski należy umyć ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Zakryj usta i nos maską. Upewnij się, że między twarzą a maską nie ma żadnych przerw. Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna. Nie używaj ponownie masek jednorazowych. Aby zdjąć maskę chwyć ją od tyłu za wiązanie. Nie dotykaj przodu maski! Wyrzuć maseczkę do zamykanego pojemnika. Umyj ręcę mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Zobacz także:

Jak zrobić maseczkę higieniczną we własnym zakresie w domu bez szycia? Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo