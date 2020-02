Marysia Jeleniewska i Filip Zabielski w Toruniu. Tłumy fanów w Copernicusie. Zobacz co się działo na spotkaniu z tiktokerami. Mamy zdjęcia

W Atrium Copernicus przerwano spotkanie z popularnymi TikTokerami - Marysią Jeleniewską i Filipem Zabielskim. Idole nastolatków opowiadali o tajnikach dobrego TikToka i bezpieczeństwie w sieci oraz udzielali odpowiedzi na pytania. Niestety spotkanie zostało przerwane przez alarm bombowy. Wszyscy musieli opuścić galerię w tym młodzież przybyła na spotkanie. Część z nich zdołała zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze swoimi idolami. TikTok to obecnie najpopularniejsza na świecie wśród nastolatków i młodzieży aplikacja mobilna, którą w 150 krajach pobrano już ponad miliard razy. W Polsce do najbardziej rozpoznawalnych użytkowników tej platformy, tzw. TikTokerów, należą Marysia Jeleniewska i Filip Zabielski. Zobacz także: Zmiany na Kraszewskiego i placu Niepodległości w Toruniu Kto przebuduje most drogowy w Toruniu? Impreza w Bajka Disco Club NowosciTorun

Jacek Smarz