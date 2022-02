Marika Worach z Torunia w programie "Hotel Paradise". Kim jest uczestniczka show? Zobacz prywatne zdjęcia!

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

"Hotel Paradise" na TVN7. To już piąta edycja show! Na czym polega program?

Uczestnicy programu mieszkają w luksusowej willi. Ich zadanie wydaje się proste: muszą zakończyć tydzień z partnerem u swojego boku. To tylko z pozoru łatwy cel. W każdym tygodniu w programie pojawiają się nowi uczestnicy, co tylko utrudnia grę. Mieszkańcy willi muszą więc wykazać się odpowiednią strategią, sprytem, zawierać sojusze albo... zakochać się z wzajemnością! Wówczas mają szansę dotrzeć ze swoim partnerem do finału i zgarnąć 100 tys. zł.