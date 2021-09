Marek Fabisiak z Torunia w "Mam Talent"! Znamy datę, mamy zdjęcia! Co zaprezentuje?

Marek Fabisiak z Torunia - ojciec, iluzjonista i ochroniarz

Pasja Marka Fabisiaka to pokazy iluzjonistyczne. Tym zajmował się przed pandemią. Ta jednak, jak pamiętamy, na długie miesiące zamroziła występy i pokazy. W marcu br. torunianin, aby mieć stałe dochody i móc utrzymać rodzinę, podjął pracę w sklepowej ochronie. Dzięki swojej walce i wsparciu wielu kibicujących mu ludzi zapewnił spokój dzieciom. Przypomnijmy, że sąd to docenił. Ksawery, Eunika i Adrian pozostają pod jego opieką.

Marek Fabisiak w "Mam Talent"

Teraz Marek Fabisiak postanowił zawalczyć o swoje marzenie. Jako iluzjonista zgłosił się do programu "Mam Talent", zakwalifikował się, wziął udział w nagraniach. Już niebawem będziemy mogli oglądać go na szklanym ekranie. - To dla mnie życiowa przygoda i satysfakcja. Jak mi poszło w programie? Zdradzać nie mogę; przestrzegam zawartej ze stacją umowy jak każdy uczestnik tego talent show. Zapewniam jednak, że warto było tam być, przeżyć to wszystko i poznać wspaniałych ludzi - mówi nam toruński iluzjonista.