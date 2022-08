Marcus Burk strzelcem w Twardych Piernikach Toruń. To specjalista od trójek

Dla 23-letniego obrońcy (191 cm) to będzie pierwszy sezon w Europie. Burk był wybitym strzelcem już w NCAA. W barwach uczelni IUPUI Jaguars w swoim ostatnim sezonie potrafił rzucić 36 punktów, a rozgrywki zakończył ze średnimi 24 pkt, blisko 4 zbiórki i 2 asysty na mecz. Czterokrotnie był wybierany graczem tygodnia, a dwukrotnie trafiał do drugiej piątki całego sezonu w dywizji Horizon NCAA.

Trener Milos Mitrović: - Marcus jest zawodnikiem, którego śledziłem przez dwa lata. Był bliski podpisania umowy w NBA, dopiero niedawno zdecydował się na transfer do Europy. Wspólnie z klubem szybko działaliśmy i udało nam się go pozyskać. Jest graczem, który potrafi zdobywać punkty z różnych pozycji. Marcus jest dużym wzmocnieniem naszego obwodu.

Po zakończeniu studiów Burk zdecydował się na kontrakt w G-League. Trafił do drużyny Grand Rapids Gold, w której średnio zdobywał 12,2 pkt (36 proc. za 3), do tego 3 zbiórki i asysta. Amerykanin to specjalista od rzutów z dystansu. W G-League oddawał ponad siedem rzutów w meczu z solidną skutecznością, w ostatnim sezonie NCAA przekroczył 40 procent przy ponad 100 próbach.