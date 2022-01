Marcelina Rutkowska i Jan Konikiewicz zostaną rodzicami! Znamy płeć i imię dziecka

To jedna z najbardziej znanych par w Toruniu. Marcelina Rutkowska to była podprowadzająca żużlowców, która z czasem zajęła się dziennikarstwem. Kibice mogą podziwiać jej wiedzę i urodę w Eurosporcie i Eleven Sports. Jan Konikiewicz to znany menedżer sportowy, współwłaściciel firmy One Sport organizującej m. in. mistrzostwa Europy oraz mistrzostwa świata na żużlu czy mecze polskiej reprezentacji speedway'a, od tego roku będzie zaangażowany w cykl Grand Prix oraz Speedway of Nations. O tej parze zrobiło się głośno w styczniu 2020 roku, kiedy Jan Konikiewicz oświadczył się w świetle kamer Marcelinie Rutkowskiej... w trakcie meczu ligi NBA Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers w Nowym Jorku. Para pobrała się w czerwcu ubiegłego roku (gościem na ślubie był m. in. Marcin Gortat) a teraz poinformowała, że spodziewa się potomka. Zrobił to Jan Konikiewicz na Instagramie. Zdradził, że na świat przyjdzie syn, który będzie miał na imię Milan. Zobaczcie zdjęcia szczęśliwej pary!

