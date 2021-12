Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan... są już po Wigilii! Wiemy, dlaczego tak się stało [zdjęcia]

Znana prezenterka telewizyjna Małgorzata Rozenek i były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Radosław Majdan poinformowali na swoich kontach na Instagramie, że są już po pierwszej Wigilii. Uroczystość miała miejsce 10 dni przed czasem w mieszkaniu mamy "Perfekcyjnej Pani Domu". Jak wyjaśnił Radosław Majdan - przyczyną przyspieszenia uroczystości był wyjazd jego rodziny na święta. "Zależało nam, żeby przed wyjazdem zorganizować wigilię z myślą o dzieciach i rodzinie, w tradycyjny sposób . Było pięknie. No a Teściowa, jak zawsze nie zawiodła z prezentem. To już kolejny do kolekcji" - napisał w swoim poście. Zobaczcie zdjęcia z Wigilii w rodzinie Majdanów:

