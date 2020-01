Małgorzata Kidawa-Błońska w Toruniu. Wicemarszałek Sejmu świętowała z Toruniem 100-lecie powrotu miasta do wolnej Polski [zdjęcia]

Małgorzata Kidawa-Błońska przyjechała dzisiaj do Torunia, by uczestniczyć w obchodach 100. rocznicy powrotu miasta do wolnej Polski. Oto zdjęcia! Zobacz także: Obchody 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski [zdjęcia] Zobacz także: Toruńskie Biegi Wolności - zobacz zdjęcia z finałowej imprezy!

Jacek Smarz