Małe firmy z Torunia wciąż czekają na bezzwrotne 5 tys. zł z tarczy! W powiecie ponad połowa pieniądze już dostała

Mikropożyczki w wysokości 5000 zł z tarczy antykryzysowej to pomoc dla najmniejszych przedsiębiorców: tych zatrudniających do 10 osób, albo prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Grunt, żeby roczny obrót takiej małej firmy nie przekraczał 2 mln zł netto.

Na terenie powiatu toruńskiego zarejestrowanych jest nieco ponad 5 tysięcy małych przedsiębiorstw uprawnionych do mikropożyczki. Do 15 maja wnioski złożyły 4 tysiące 430 z nich. - Do połowy maja udało nam się zrealizować 2800 wniosków. Do tylu przedsiębiorców trafiły już pieniądze z mikropożyczki. Uważamy to za swój mały sukces. W kwietniu, gdy fala wniosków była największa, zajmowała się nimi większość naszej kadry: 45 na 55 zatrudnionych w urzędzie. Efekt jest taki, że na przelew owych 5000 zł przedsiębiorcy czekają u nas maksymalnie 2 tygodnie - mówi Paweł Przyjemski, wicedyrektor PUP dla powiatu toruńskiego.