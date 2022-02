Makabryczne zaniedbanie w Cierpicach. Czy tylko policjanci byli winni przeoczenia zwłok? Śledztwo trwa

Sprawa tego makabrycznego zaniedbania była głośna w całym kraju. 23 sierpnia 2021 roku w Cierpicach pod Toruniem zderzyły się trzy samochody. Wśród nich bus, którym budowlańcy jechali do pracy. Zwłoki jednego z nich, 36-letniego Sławomira, odkryto na miejscu zdarzenia. Ciało jego brata Marka przeoczono - zwłoki odkryto dopiero nazajutrz, na policyjnym parkingu w Toruniu, w zabezpieczonym z wypadku busie. Przykryły je materiały i narzędzia budowlane, ale gdyby bus przeszukano, to by je znaleziono.