Mają ich! To oni zniszczyli pomnik papieża w Toruniu! [zdjęcia]

Funkcjonariusze natychmiast tam pobiegli. Na ich widok dwóch mężczyzn rzuciło się do ucieczki. Po krótkim pościgu strażnicy ujęli jednego z nich i przekazali patrolowi policji - mówi podinsp. Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy KMP w Toruniu. - Jak się okazało, to niespełna 20-letni mieszkaniec powiatu nowomiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim. W chwili zatrzymania miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Prosto z komisariatu trafił do policyjnego aresztu, gdzie czekał na wytrzeźwienie.