Lustro do łazienki – jaki model wybrać. Lepsze w ramie czy bez, a może wbudowane w płytki

Lustro to niezbędny element wyposażenia każdej łazienki. To ono wita nas, gdy wstaniemy rano, a żegna wieczorem, tuż przed naszym pójściem spać. Ma ono pasować nie tylko do naszych potrzeb, ale do całej łazienki. Choćby z tych względów trzeba wybrać odpowiednie lustro. Radzimy, na jaki model lustra łazienkowego warto się zdecydować.

Nie ma jednego określonego wymiaru lustra łazienkowego. Wiadomo jednak, że ma ono być wygodne i praktyczne dla użytkownika. To znaczy takie, w którym dana osoba swobodnie się przejrzy od góry, a więc od głowy, do popiersia, najlepiej do pasa. Najmniejsze lustra łazienkowe to te, które mają około 50 centymetrów szerokości (i mniej więcej tyle samo wysokości), chociaż lepiej, aby były szersze i wyższe.

To, że łazienka jest niewielkich rozmiarów, nie oznacza wcale, że lustro też ma być niewielkie. Właśnie za sprawą lustra można optycznie powiększyć łazienkę (tak, jak każde inne pomieszczenie w domu). I nie chodzi tutaj o lustro powiększające. Niektórzy stosują takie rozwiązanie: lustro mają na jednej całej ścianie małej łazienki. To lustrzana ściana, najczęściej ta, na której został zamontowany umywalka. Taka nietypowa lustrzana ściana stanowi nie tylko wygodę dla użytkowników, lecz jednocześnie na swój sposób dodaje łazience powierzchni, do tego jest elementem dekoracyjnym wnętrza.

Wysokość, na której powinno zawisnąć lustro, też jest istotna. Niektórzy przyjmują, że dobra wysokość dla lustra łazienkowego to ta, gdy nasz wzrok, patrząc prosto, pada na wysokość 3/4 od dolnej krawędzi tafli, zaś odległość od umywalki nie powinna być mniejsza niż 20 centymetrów, bo inaczej lustro często będzie zachlapane. Pod uwagę należy jednak wziąć wzrost wszystkich domowników.