Ludzkie kości na placu budowy w Toruniu. Kto był pochowany przy Bożej Męce na Mokrem?

Pod koniec września tego roku, podczas robót na wysokości gmachu sądu przy ul. Grudziądzkiej robotnicy wykopali ludzkie kości. Wykop znajdował się koło wierzby płaczącej. Kto głębiej zapuścił korzenie na Mokrem bądź jest stałym czytelnikiem „Nowości”, ten wie – do końca lat 70. w tym miejscu stała kapliczka nazywana Bożą Męką. Musiała pamiętać jeszcze czasy przed zaborami, bo już w XIX stuleciu była nazywana wiekową. Stała przy rozstaju dróg, jak to często z kapliczkami bywa. Wokół niej znajdował się jednak murek wydzielający większy fragment terenu. To już w przypadku zwykłych przydrożnych kapic nie jest typowe. Może więc Boża Męka wcale nie była kapicą przydrożną, ale została postawiona przy mogile?