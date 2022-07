Lokatorzy pozwali miejską spółkę, a prezes TTBS zamierza pozwać... ich prawnika

Podwyżka czynszów na osiedlu Jar jest horrendalna i wyższa niż w innych blokach TTBS w mieście. Dlaczego? -Przede wszystkim dlatego, że te budynki zostały wybudowane przy udziale komercyjnych kredytów i obligacji, których spłata jest uzależniona od wysokości wskaźnika WIBOR 3M. Dla tych budynków, niestety, podwyżki czynszu są najwyższe i wynoszą ok. 37 procent - tłumaczy Beata Żółtowska, prezes miejskiej spółki TTBS.

-15 lipca złożyliśmy do sądu w Toruniu pozwy w imieniu najemców z 74 mieszkań na osiedlu JAR. Oczekują oni uznania podwyżki TTBS za bezzasadną. Liczą też, identycznie jak we Wrocławiu, że sądowe procesy będą wreszcie okazją do tego, by specjalista (biegły) prześwietlił finanse spółki - mówi Joanna Zatorska z wrocławskiej kancelarii.

We Wrocławiu prawnik skierował do sądu blisko 1600 pozwów przeciwko tamtejszemu TBS-owi. Procesy już ruszyły. Równolegle wrocławski TBS ogłosił... obniżkę wielkich podwyżek czynszów, które wprowadził w życie najemcom od czerwca br. Zdaniem Marcin Zatorskiego to efekt pozwów właśnie.

W Toruniu tymczasem TTBS nie ulega. Beata Żółtowska, prezes spółki, wezwała prawnika do sprostowania i przeprosin za głoszenie nieprawdy pod rygorem pozwania go o naruszenie dóbr osobistych. Kancelaria tego nie uczyniła. -Jesteśmy gotowi na pozew sądowy - mówi Joanna Zatorska. "Do zobaczenia w sądzie!"- dodaje Marcin Zatorski.