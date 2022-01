Lodowisko Tor-Tor doczeka się sporej modernizacji. Kibice hokeja będą zadowoleni

Istotne zmiany na Tor-Torze!

Modernizacja Tor-Toru znalazła się w wykazie inwestycji lokalnych budżetu Torunia na bieżący rok. Po pierwsze, obejmie ona wymianę band okalających główną taflę lodowiska. To wymóg wprowadzony przez Światową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF). Lodowisko będzie dzięki temu dostosowane wymiarami do obecnych przepisów. Będzie ono troszkę mniejsze, ale powinno to uatrakcyjnić widowisko, Na dodatek nowe bandy pozwolą w bardziej estetyczny sposób wyeksponować reklamy. Tor-Tor doczeka też nowego systemu osuszania dwóch tafli - głównej oraz treningowej, a także nowej maszynowni chłodniczej.