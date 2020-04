Listonosze o wyborach: jedni się boją, drudzy liczą na pieniądze

Prezes przekazał, ze 11 marca rozpoczęły się dostawy środków ochronnych. W ciągu tygodnia pocztowcy otrzymali ponad 300 tysięcy zeli do dezynfekcji, blisko 40 tysięcy płynów tego samego typu, 2 mln 470 tys. par rękawiczek, 280 tys. 635 maseczek wielokrotnego użytku, ponad pół ,miliona maseczek jednorazowych, ponad 12 tysięcy przyłbic, 709 termometrów. Ponadto pracownicy obsługi klienta w marcu otrzymali po 50 zł na indywidualne zakupy środków ochronnych. -Do 14 kwietnia spółka zabezpieczyła w szyby i przesłony z pleksi ponad 4 tysiące stanowisk obsługi klienta i ponad 1,7 tysiąca placówek pocztowych, które nie posiadały tego typu zabezpieczeń. Dotychczas na środki ochrony pracodawca przeznaczył blisko 50 milionów zł. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia wypełniły oczekiwania pana senatora i zapewniły o gotowości spółki do wykonywania roli Narodowego Operatora Wyznaczonego - podsumowuje w piśmie do senatora prezes Tomasz Zdzikot. Czytaj także: Poczta wprowadza zmiany! List polecony do skrzynek! Co z przesyłką kurierską? Jest praca w Toruniu! Wciąż rekrutują duże fabryki. Ile można zarobić?

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Polska Press