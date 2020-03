Limity w toruńskich kościołach. Kogo wpuszczą na niedzielną mszę świętą?

Toruńskie kościoły przygotowują się do niedzielnych mszy świętych. Według zaleceń episkopatu będzie w nich jednorazowo mogło wziąć udział maksymalnie 50 osób. Wierni, którzy boją się zarażenia mogą pozostać w domu i uczestniczyć we mszy św. na stronie Nowości w radiu lub telewizji. Podajemy godziny.

Toruńskie parafie przygotowują się do niedzielnych mszy świętych. Zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski jednorazowo we mszy świętej będzie mogło wziąć udział 50 osób. Ma to związek z koronawirusem. Osoby, które boją się zarażenia mogą zostać w domu i uczestniczyć w nabożeństwie poprzez środki masowego przekazu w tym o godz. 11.30 na stronie internetowej Nowości. Będziemy transmitować mszę świętą z sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Biskupi, w tym biskup toruński Wiesław Śmigiel, udzielili dyspensy od niedzielnej mszy świętej. - Sytuacja jest nadzwyczajna. Stajemy wobec trudnych decyzji. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie innych zachęcamy, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, dzieci i młodzież, do pozostania w niedzielę w domach i skorzystania z transmisji radiowych i telewizyjnych. Chcemy również zapewnić możliwość udziału w niedzielnej Mszy św. tym, którzy mają takie pragnienie - czytamy na stronach parafii świętego Józefa w Toruniu.

Parafia zmienia na niedzielę porządek mszy świętych:

6.30 w kościele, 7.30 w Kaplicy Szkolnej, 8.00 w kościele, 8.30 w Kaplicy Szkolnej, 9.00 w kościele, 9.30 w Kaplicy Szkolnej,

10.00 w kościele, 10.30 w Kaplicy Szkolnej, 11.00 w kościele, 11.30 w Kaplicy Szkolnej, 12.00 w kościele, 12.30 w Kaplicy Szkolnej, 15.00 w kościele, 15.30 w Kaplicy Szkolnej, 18.00 w kościele, 18.30 w Kaplicy Szkolnej, 19.00 w kościele, 20.00 w kościele, 20.00 w Kaplicy Szkolnej.

Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy św. na zewnątrz na placu przy kościele. Nie będzie zbierana taca. Ci, którzy chcieliby złożyć swój dar na potrzeby kościoła, będą mogli to uczynić indywidualnie podchodząc do ustawionych koszyków po mszy świętej.

Osoby w ławkach muszą siedzieć w odległości 1,5 metra, komunia udzielana będzie na rękę, nie będzie przekazywania znaku pokoju.

Z kolei na drzwiach kaplicy parafii NMP Częstochowskiej o. Paulinów Na Skarpie pojawił się komunikat, że na msze będzie wpuszczanych 50 osób. Na czas nabożeństwa kościół zostanie zamknięty. Ojcowie już rozstawili krzesła w odpowiedniej odległości, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Zmiany wprowadza także parafia św. Michała Archanioła na Rybakach.

- Na czas obowiązywania stanu epidemicznego wprowadzamy większą ilość mszy niedzielnych. Informujemy, że będą one odprawiane równolegle w górnym i dolnym kościele-celem zastosowania się do wytycznych służb sanitarnych które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób. Tak będzie podczas mszy o godz. 7.30, 9.30, 11 i 12.30, 15, 18 - czytamy na stronie internetowej parafii na toruńskich Rybakach. Franciszkanie na Podgórzu wprowadzają dodatkowe nabożeństwa niedziele o godz. 14.30, 15.30 oraz 16.30.

W świątyni św. Maksymiliana Kolbego na Skarpie niedzielne msze święte odprawiane będą jednocześnie w dolnym i górnym kościele w godz. 7, 8.30, 10, 11.30, 13, 16.30, 18 oraz dodatkowo o godz. 9.15 i 14 w obu kościołach.

Podobnie sytuacja, jeśli chodzi o liczbę uczestniczących we mszy osób, będzie wyglądać w innych toruńskich kościołach.

Przypomnijmy, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej.

- W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zachęcam do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. - Proszę o modlitwę w rodzinach i korzystanie z transmisji Mszy Świętych - dodał. W niedzielę, 15 marca, msze święte będą transmitowane przez media: godz. 7 - TVP 1

godz. 9 – Polskie Radio, Program Pierwszy

godz. 9.30 – Telewizja TRWAM

godz. 10 – TVP Bydgoszcz

godz. 11 – TVP 1

godz. 11.30 - strona internetowa Nowości

godz. 13 – TVP POLONIA.

