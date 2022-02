Licytacje komornicze w lutym. Te mieszkania i domy możesz kupić taniej

2. Nowy dom w Ciechocinku: od 205 tys. zł Dom w stanie surowym w Ciechocinku licytowany będzie również 9 lutego. Nieruchomość w stanie surowym znajduje się przy ul. Kopernika, a jej właścicielem jest Tadeusz Stefański. Licytacja natomiast odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim, o godzinie 11.20. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działkę o nr 640/10 i pow. 700m2 położona w Ciechocinku przy ul.Kopernika-zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 129,80m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WL1A/00033358/9. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę gruntu o nr 640/13 stanowiącej współwłasność dłużnika i osób trzecich. W wyniku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym opisywana nieruchomość dostęp ten utraci. Suma oszacowania wynosi 273 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 340,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Narutowicza16, Aleksandrów Kujawski, 87-700. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM W CIECHOCINKU 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.

