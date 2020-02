Libacja w toruńskiej komendzie. 9 policjantów poniosło już konsekwencje. A to jeszcze nie koniec!

Przypomnijmy, że 16 lipca ubiegłego roku odbywały się w Toruniu obchody Święta Policji. Potem nieoficjalna już impreza miała przenieść się do budynków toruńskiego garnizonu. Szef toruńskiego sztabu policji przesadził ponoć z alkoholem do tego stopnia, że uderzył głową w skrzynkę hydrantu na korytarzu. Na galowy mundur i białą koszulę polała się krew. Sprawdź: Zarobki w policji w 2020 roku. Ile policjanci dostają na rękę? Na tę sytuację miała się natknąć kobieta, która była w komendzie w swojej sprawie i to ona wezwała pogotowie. Kiedy w końcu informacja o tych wydarzeniach dotarła do szefa toruńskich policjantów, żadnego z ich uczestników już nie było. Kilka dni później informacja o tym, co działo się w komendzie trafiła do mediów za pośrednictwem facebookowej strony poświęconej pracy policji. Polecamy: Tak wygląda wnętrze toruńskiej komendy!