Leniuchowiec Zenek z toruńskiego zoo doczekał się partnerki. Przyjechała ze stolicy

- Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko dostaniemy samicę. Kiedy się o tym dowiedzieliśmy, byliśmy zarówno szczęśliwi, jak i zaskoczeni – opowiada Beata Gęsińska, dyrektorka Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. - Na naszego Zenka czekaliśmy w kolejce przez cztery lata. Wreszcie 19 czerwca 2021 roku nasz okaz przyjechał do Torunia z zoo w niemieckim Krefeld. Miał swoje niemieckie imię, które znaczyło mniej więcej "Mały Bohater", ale nasi pracownicy od razu nazwali go Zenkiem. I tak zostało.

Przyjazd samicy to dla wszystkich pracowników toruńskiego zoo wielka radość i dodatkowo dowód zaufania, którym darzy ich europejski koordynator hodowli tego gatunku.

Wcale nie taki leniwy

Zenkowa, bo tak roboczo nazwano samicę, ma rok i 2 miesiące. Do Torunia przyjechała z ogrodu w Warszawie. Podróż zniosła bardzo dobrze, o czym świadczy dopisujący jej apetyt. Jej przysmakiem jest bezglutenowy makaron świderki. Zenek za to rozkoszuje się warzywami i owocami. To przede wszystkim jabłka, gruszki sałata, mniszek lekarski i różnego rodzaju trawy. Dieta Zenka wzbogacona jest glinką kaolinową, która ma ułatwić trawienie. Leniwiec średnio raz w tygodniu schodzi na ziemię za potrzebą.