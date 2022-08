Lekarze ostrzegają. Zła suplementacja witamin i minerałów może wyrządzić szkody w organizmie! Czym zastąpić suplementy?

Powszechnie mówi się o tym, jak ważne jest stosowanie suplementów diety. Najnowsze badania pokazują jednak, że nie każda suplementacja jest zdrowa. Kiedy musimy uważać? W jakich przypadkach koniecznie powinniśmy skierować się do lekarza? Co z profilaktyką nowotworów i chorób serca? SPRAWDŹ>>>>

Powszechnie mówi się o tym, jak ważne jest stosowanie suplementów diety. Najnowsze badania pokazują jednak, że nie każda suplementacja jest zdrowa. Kiedy musimy uważać? W jakich przypadkach koniecznie powinniśmy skierować się do lekarza? Co z profilaktyką nowotworów i chorób serca?

Co o suplementacji pokazały badania?

Najnowsze badania pokazały, że znaczna część społeczeństwa sięga po suplementy diety. W przypadku Amerykanów oznaczało to wynik badań sugerujący, że ponad połowa spośród nich co najmniej raz w miesiącu sięga po suplementy. W przypadku Polaków zażywanie regularne dotyczy niemal połowy (48%).

Ile na suplementy wydają Polacy?

W naszym kraju popularność suplementacji jest bezpośrednio powiązana z tym, że wyraźnie wzrosła sprzedaż suplementów diety. Tylko w ubiegłym roku ich sprzedaż zwiększyła się niemal o jedną trzecią. Oznacza to wydanie aż 221 milionów złotych na same tylko suplementy diety. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim Polacy ulegają wpływowi reklam. A czy takie sięganie po tego typu produkty jest czymś dobrym?

Jakie witaminy zweryfikowano pod względem skuteczności?

Niezwykle duża popularność rozmaitych suplementów diety zawierających witaminy oraz składniki odżywcze sprawiła, że odpowiednie służby podjęły się zbadania tego, czy faktycznie pomagają one w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia nowotworów i różnego rodzaju chorób sercowo-naczyniowych. Przede wszystkim zbadano witaminy: A (tzw. beta-karoten), C oraz E.

Co z witaminą E?

W przypadku tej witaminy wykazano, że suplementowanie jej przy braku niedoborów w żadnym stopniu nie zapobiega występowaniu nowotworów oraz chorób układu krążenia. Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, że nadmierne dostarczanie organizmowi witaminy E wręcz może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwotocznego udaru mózgu.

Beta-karoten może być szkodliwy!

Witamina A nieraz już była wskazywana jako potencjalnie szkodliwa w nadmiarze. Badania wykazały, że witamina A zwiększa ryzyko śmiertelności wynikającej z raka płuc oraz chorób układu krążenia. Nadmiar beta-karotenu jest niebezpieczny zwłaszcza dla palaczy oraz osób, których dotyka działanie azbestu. Co więcej, nadmiar witaminy A może zwiększyć ryzyko złamania kości biodrowej.

Nadmiar witaminy C

Przypadek witaminy C spożywanej w nadmiarowych ilościach również udowadnia zwiększenie ryzyka niepożądanych powikłań. Wśród nich można wymienić m.in. tworzenie się kamieni nerkowych. W tym przypadku badania potwierdziły to, o czym lekarze alarmowali już od dawna.

Problem hiperwitaminozy

Błędem w suplementacji diety jest przekonanie, że preparaty te można brać w dowolnej ilości i nie będą miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Wiele osób uwierzyło w to, że suplementy diety gwarantują zdrowie, uzyskanie piękna i młodości. Faktycznie odpowiednie dawki witamin i minerałów są potrzebne, jednak ich nadmiar może doprowadzić bezpośrednio do hiperwitaminozy. Jest to stan, nadmiaru witamin w organizmie, co może prowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Niebezpieczne są zwłaszcza te witaminy, które rozpuszcza się w tłuszczach, a zatem nie są wydalane z moczem. Wśród nich wymienić można witaminy: A, D, E, K.

Dlaczego witaminy mogą być szkodliwe?

Wskazane witaminy są tzw. kofaktorami enzymów. Oznacza to, że w nadmiarze zaburzają układ enzymatyczny, co ma przykre dla nas konsekwencje. Niektóre skutki są niemożliwe do odwrócenia, co oznacza, że przy nadmiarze witamin możemy ostatecznie doprowadzić do poważnych schorzeń. Należy jednak pamiętać, że dzieje się to zwykle powoli, więc niebezpieczne jest szczególnie długotrwałe dostarczanie organizmowi zbyt dużych ilości witamin.

Nadmiar selenu również szkodzi

Nie tylko nadmiar witamin jest niebezpieczny. Problem może również dotyczyć określonych minerałów. Wśród nich można wymienić Selen. Nadmiar tego pierwiastka prowadzi do rozwoju raka prostaty. Istnieje również większe ryzyko cukrzycy typu 2. Warto przy tym zaznaczyć, że jednocześnie ogranicza on ryzyko zapadnięcia na inne schorzenia nowotworowe. Nie można jednak spożywać go w nadmiarze. Ekspozycja na selen prowadzi do uodpornienia tkanek na insulinę. Jeśli zaś mamy zdiagnozowany nowotwór prostaty, nawet mniejsze ilości selenu są wręcz śmiertelne.

Suplementy diety a działanie leków

Stosowanie suplementów diety jest szczególnie ryzykowne podczas leczenia farmakologicznego rozmaitych schorzeń. Przede wszystkim preparaty te mogą wchodzić w interakcje z lekami oraz żywnością, co zaburza proces leczenia. Często oznacza to osłabienie efektów leczenia, a nawet wystąpienie działań niepożądanych. Często obniżeniu ulega ciśnienie krwi, a oprócz zaburzenia wchłaniania leków dochodzi nawet do arytmii serca.

Czego nie brać, jeśli mamy przewlekłe schorzenia?

Jeśli mamy przewlekłe schorzenia, nie powinniśmy stosować preparatów bez konsultacji z lekarzem. Zwłaszcza musimy unikać witaminy: A, K, D oraz C. Podobnie lepiej nie stosować dziurawca, żeń-szenia, miłorzębu japońskiego oraz lukrecji. Te bowiem mogą połączyć się z lekami i trwale uszkodzić nasze narządy.

Czym zastąpić suplementy?

Suplementację najlepiej zastępować po prostu zdrową dietą, jedzeniem warzyw i owoców, a także sięganiem po sprawdzone leki. W miarę możliwości powinniśmy całkowicie zrezygnować ze sztucznych witamin. Prawdziwe leki nie są reklamowane, zamiast tego w telewizji otrzymujemy wyłącznie reklamy preparatów imitujących leki. Fakt, że suplementy są sprzedawane w aptekach, nie powinien wpływać na to, że możemy ufać tym preparatom.

Konsultacje z lekarzem — kiedy dokładnie?

Każdorazowo to lekarz powinien zdecydować, czy potrzebujemy witamin dostarczanych w sposób sztuczny. Zwykle jest to powiązane ze specjalistycznymi badaniami. Jeśli mamy wrażenie, że brakuje nam jakichś witamin, koniecznie powinniśmy wpierw skontaktować się z lekarzem.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!