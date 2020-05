Lekarze kontra dyrekcja szpitala na Bielanach: przeprosiny albo sąd? Konflikt ostry jak nigdy

Do tematu będziemy wracali.

Oto pełna treść Listu otwartego:

""Szanowna Pani Dyrektor,

Odpowiadając na pismo z dnia 12 maja 2020 roku oraz Pani enuncjacje prasowe wskazujemy, że Pani oceny i stwierdzenia mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd zarówno co do obowiązującego porządku prawnego, jak i odnośnie stanu faktycznego.

Proszę przyjąć do wiadomości, że ochrona interesów lekarzy jest powinnością prawną Izby Lekarskiej. Wynika to jasno z art. 2 ust. 2, a w szczególności z art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich. Żadne groźby, w tym „podjęcia kroków prawnych na drodze sądowej” nie spowodują, iż Izba Lekarska odstąpi od realizacji swoich zadań ustawowych.

Jak każdemu polskiemu obywatelowi, lekarzowi przysługuje konstytucyjna swoboda wyboru miejsca pracy. Gwarantuje to art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, z którego jednoznacznie wynika, iż wyjątki od powyższej zasady może określać wyłącznie ustawa. Rozumiemy wyjątkowość sytuacji związanej z pandemią, niemniej brak jest ustawowej podstawy prawnej do ograniczania lekarzom możliwości zatrudnienia. Z całą zaś pewnością nie stanowi jej art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dlatego nie możemy pozostać obojętni wobec prób bezpodstawnych restrykcji wprowadzanych w tym

zakresie przez kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Wspomniany powyżej art. 11 w ust. 2 przewiduje cały szereg działań, które mogą podejmować kierownicy podmiotów leczniczych celem zapobiegania szerzeniu się zakażeń, m.in. stosowanie środków ochrony osobistej, badania laboratoryjne i wdrażanie stosownych procedur. Zdecydowanie jednak dyspozycja art. 11 w/w ustawy nie daje kierownictwu placówki leczniczej podstawy prawnej do ograniczania lekarzom możliwości zatrudnienia. Identyczne stanowisko w tej sprawie zajmuje także Naczelna Rada Lekarska, protestując wobec takich praktyk (por. np. stanowisko Prezydium NRL nr 41/20/P-VIII z dnia 21 kwietnia 2020 r.).

Tymczasem dysponujemy podpisanym przez Panią pismem, w którym – powołując się na rzekome (bo nieistniejące) „zalecenia wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego” – de facto wymusza Pani na lekarzach podpisanie oświadczenia o wyborze jednego miejsca pracy. Stawia Pani zatem lekarzy przed alternatywą: albo zadeklarujesz pracę wyłącznie w WSzZ, albo tracisz kontrakt. Taki sam sens ma § 3 ust. 5 wydanego przez Panią „Zarządzenia wewnętrznego nr 77/2020”, który jednoznacznie zakazuje lekarzom pracy w innych placówkach medycznych. Oburzająca jest też groźba skierowania podwładnego do pracy przy zwalczaniu epidemii zawarta w § 6 tegoż Zarządzenia, czy też zapowiedź sankcji za nieprzestrzeganie Zarządzenia w postaci doniesień (na pracownika) do prokuratury (§ 7 ust. 2).

Kieruje Pani publiczną placówką za publiczne (nasze wspólne) pieniądze, jest Pani zatem w sposób szczególny zobligowana do przestrzegania prawa. Już po wydaniu przez Panią w/w Zarządzenia wewnętrznego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (D.U. rok 2020 poz. 775). Wg tegoż rozporządzenia, Pani uprawnienie w czasie pandemii to opracowanie „wykazu stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny (…) mają

bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie” (§ 1 ust. 1 i 2). Ujęci w wykazie pracownicy „nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej innym pacjentom” na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia.

Zacytowane przepisy w żadnym razie nie upoważniają jednak Pani do wprowadzania zakazu pracy w innych podmiotach leczniczych, zwłaszcza w kontekście dramatycznych i powszechnie znanych braków kadrowych w ochronie zdrowia. Co mają zrobić pacjenci mający inne schorzenia, niż te spowodowane przez COVID-19? Umrzeć czekając na pomoc?

Osobna sprawa to sugerowane przez Panią „przeoczenie” naszej pisemnej oferty dostarczenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Wszystkie inne placówki medyczne bardzo szybko (i pozytywnie) zareagowały na naszą propozycję dostarczając nam stosowne zapotrzebowania. Natomiast WSzZ do dziś nie podjął żadnych działań w tym kierunku, co sugestię „przeoczenia” czyni zupełnie niewiarygodną. Jako kierownictwo podmiotu leczniczego macie obowiązek stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo podległego Wam personelu. Tragiczny okres pandemii koronawirusa to nie czas na pielęgnowanie osobistych ambicji. Należy poniechać animozji i zrobić wszystko celem zapewnienia bezpieczeństwa tak pacjentom, jak i medykom.

Nadal liczymy, że kierując się tymi szlachetnymi przesłankami w końcu podejmie Pani współpracę z Izbą Lekarską w zakresie rozdysponowania środków ochrony osobistej tak potrzebnych Waszemu personelowi.

Niniejsze pismo ma charakter listu otwartego, toteż przekazujemy je także redakcji „Nowości”.

W imieniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu,

Prezes ORL

Wojciech Kaatz