"Latający obiad" i "Obiady w czasach zarazy" - Toruń pomaga!

"Latający obiad czyli zawieszony posiłek w Toruniu" to akcja zorganizowana przez Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście oraz lokale gastronomiczne Azzuro, Brando's Music, Chwast Prast Vegetarin Bistro i Catering Yellow Plate. Zamawiając w tych miejscach jedzenie dla siebie można opłacić też dodatkowe danie dla osoby potrzebującej. To właśnie taki "zawieszony" obiad, który na pewno trafi pod właściwy adres. Listę potrzebujących przygotowuje Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście.

Jak wygląda logistyka przedsięwzięcia? - Właśnie tworzymy bazę lokali i bazę potrzebujących. Można dołączyć w każdym momencie - kontakt: utu.fundacja@gmail.com/ tel. 517 468 708. Codziennie o określonej porze, np. o godzinie 15.00, dostajemy z lokali informacje o ilości posiłków do odbioru. Następnie przy pomocy sms-ów rozsyłamy dane i hasło dnia (potrzebne do odbioru posiłku) do potrzebujących z listy. Poinformowani odbierają posiłki w lokalach lub są im one dowożone, jeśli jest taka potrzeba - objaśniają organizatorzy akcji.