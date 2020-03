Kujawsko-Pomorskie: zamknięte szkoły, kwarantanna rodziny. Jechał z chorym na koronawirusa

Mieszkaniec Dobrzynia miał przez wiele godzin kontakt z mężczyzną, u którego stwierdzono koronawirusa (pierwszy przypadek w Polsce). Przypomnijmy, że ten mężczyzna zarażony koronawirusem przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii. Obecnie przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Szczęśliwie, stan jego zdrowia jest dobry, a przebieg choroby łagodny. Podróżował do Polski autobusem. Jak poinformował w środę wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, służby sanitarne są w kontakcie z wszystkimi osobami, które podróżowały autobusem z zarażonym. POLECAMY: Jak uchronić się przed koronawirusem? [Zalecenia WHO i GIS] Panika w Toruniu? Ludzie masowo wykupują żywność. Brakuje makaronu i mleka

Fot. Archiwum Polska Press/Tekst: Małgorzata Oberlan