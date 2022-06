Kujawsko-Pomorskie. Wypadek w Brzeźnie pod Toruniem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Zobaczcie zdjęcia (dan)

We wtorek, 14 czerwca, po godzinie 12 na drodze krajowej nr 15 w Brzeźnie (powiat toruński) doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. - Jeden z kierowców w wyniku uderzenia był zakleszczony. Udało się go ewakuować z pojazdu za pomocą sprzętu hydraulicznego - relacjonuje Ratownictwo Medyczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.