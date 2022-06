Kujawsko-Pomorskie. Wspaniałe gotyckie kościoły w naszych miastach – niezwykła kapsuła czasu. Zobacz zdjęcia!

Co ciekawe, określenie „styl gotycki” nie narodziło się w średniowieczu, a w dobie renesansu. Uważa się, że jego autorem był XV-wieczny malarz, filozof i architekt Leon Battista Alberti, który w ten sposób wyraził barbarzyński charakter trendu w budownictwie i sztuce. Barbarzyński, bowiem znacznie bardziej surowy, wręcz prymitywny, jeśli porównać go do sztuki antycznej. Alberti utożsamiał ten styl z najeźdźcami, którzy ostatecznie wpłynęli na upadek cesarstwa rzymskiego – z germańskim plemieniem Gotów. Alberti przyczynił się do deprecjacji tego, co w budownictwie i sztuce przyniosły wieki średnie.

A jednak styl gotycki znalazł swój doskonały wyraz w wielu majestatycznych i misternie zdobionych budowlach, by nawet nie wspominać o skarbach ich wyposażenia.

Kościoły wzniesione w chrześcijańskich już, a jednak wciąż barbarzyńskich czasach, to budowle, które nieprzerwanie od średniowiecza zachwycają. Pełnią nie tylko funkcję sakralną, ale są także żywym świadectwem kunsztu dawnych budowniczych.