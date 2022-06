Kujawsko-Pomorskie. Wakacje w regionie. U nas taniej niż nad morzem i w górach, więc wypoczynek może być udany

To tylko zapowiedź tego, co może się dziać w tym sezonie turystycznym na Kujawach i Pomorzu. A dodajmy do tego tętniące życiem zwłaszcza wieczorami rynki w historycznych centrach naszych miast, wypełnione po brzegi letnie kawiarenki. Po pandemii ludzie chcą wreszcie odetchnąć pełną piersią, spotykać się z przyjaciółmi, cieszyć się życiem. Planują też wyjazdy do sąsiednich miast, w Bory Tucholskie, nad jeziora pałuckie i brodnickie czy na Pojezierze Krajeńskie. Możliwości jest naprawdę sporo.

- Oczywiste jest, że koszty wyjazdów wzrastają, bo mamy inflację i rosnące ceny paliw, ale w każdym człowieku jest nieodparta chęć wyjazdu, ot tak od czasu do czasu. A wtedy jakieś pieniądze na ten wyjazd znajdą się - uważa Henryk Miłoszewski, prezes Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu.

Jego zdaniem – w tym sezonie wypoczynek na Kujawach i Pomorzu będzie się cieszył uznaniem, zwłaszcza w kontekście horrendalnie wysokich cen nad morzem i w górach. Bo też szczególnie tam wszyscy, którzy żyją z turystyki, będą chcieli powetować sobie straty za 2020 i 2021 rok, gdy szalała pandemia.