Kujawsko-Pomorskie. Tanie samochody od komornika! Jesień 2021. Sprawdź co można kupić

Licytację zapowiada toruński komornik Dariusz Filipak. Pojazd można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rekojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacać na rachunek banku BGŻ 86 2030 0045 1110 0000 0259 0300.

Przy Szerokiej w Toruniu otworzył się lumpeks. To początek zmian w sercu starówki?

TOP 15. Najlepszy kebab w Toruniu. Gdzie go zjemy?

Czy to on ukradł mi rower? - pytają ludzie. Danielowi P. zarzucono kradzież 72 sztuk

2. Audi A6 wystawiony na licytację za 3300 zł

3300 zł - od tego poziomu rozpocznie się licytacja samochodu marki Audi A6 (rocznika komornik nie podaje), która zaplanowana jest na 27 września, na godzinę 10.00. Licytacja odbędzie się w miejscowości Strużal (gmina Chełmża). Dokładny adres: Strużal 2B. Wartość tego auta oszacowano na 6600 zł. Ponieważ jednak jest to drugie podejście do jego sprzedaży, to licytowany jest od połowy wartości.