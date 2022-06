Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania od komornika: licytacje komornicze w czerwcu 2022 r. Oto zdjęcia! [01.06.22]

1.Atrakcyjne mieszkanie w Bydgoszczy: od 298 tys. zł

Suma oszacowania wynosi 397 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 298 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 750,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski S.A. 29 10501139 1000 0097 0397 6580. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.