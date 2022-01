Kujawsko-Pomorskie. Smog będzie nas gnębił, jeśli nie zrezygnujemy z węgla i kopcących aut

W regionie zrobiło się cieplej, mniej palimy w piecach, a wiatr i deszcz niwelują trujące wyziewy z kominów. Ale mrozy zapewne wrócą tej zimy i smog znów zajrzy nam w głęboko w oczy. Będziemy go wdychać i jego najmniejsze cząstki dostaną się do naszego krwiobiegu, co bynajmniej na zdrowie nie wyjdzie.

Jakoś nie możemy się pozbyć tej zmory współczesnej Polski, mimo najprzeróżniejszych programów, by o „Kawce” i „Czystym Powietrzu” na czele wspomnieć. W ramach rządowego dofinansowania można wymienić starego „kopciucha” na znacznie bardziej ekonomiczne i ekologiczne źródło ciepła, docieplić elewację domu, wymienić okna na szczelniejsze.

A mimo to smog wciąż nam dokucza i tak będzie dopóki nie przestawimy naszej energetyki z węgla na odnawialne źródła. Do tego droga bardzo daleka.

Jest źle, ludzie umierają

Jak wyjaśnia nam Jacek Goszczyński, do 26 lutego pracownik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu w Bydgoszczy, a od teraz emeryt (33 lata w zawodzie) - w Kujawsko-Pomorskiem i w całej Polsce, nawet w uzdrowiskach, smog powoduje tak zwana niska emisja, co oznacza dym wydobywający się z domowych kominów, często starych, mało wydajnych, kopcących, bo ich parametry nie pozwalają na spalanie do końca węgla i drewna. A niespalone uwalniają do atmosfery trujące substancje, w tym wybitnie rakotwórczy benzo(a)piren. Okazuje się, że benzo(a)piren emitowany jest także podczas spalania drewna w domowych kominkach.

Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency, EEA), z którą współpracuje polski Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, podaje, że z powodu przekraczania norm emisji pyłów zawieszonych (zwłaszcza PM 2,5, ale także PM 10) w Polsce przedwcześnie umiera co roku ok. 46 tys. osób. Podobne są szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO).

Skala problemu w regionie