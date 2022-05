Kujawsko-Pomorskie. Przetarg na ośmioletnią obsługę połączeń kolejowych. Tak pojadą pociągi! [szczegóły]

- Zamówienie podzielono na cztery pakiety, co pozwoli m.in. na elastyczne budowanie siatki połączeń w możliwie dużej liczbie relacji, a doświadczenie pozwala też myśleć o korzystniejszych cenowo ofertach - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (ogłoszenie o przetargu) .

Połączenia odpowiadające potrzebom podróżnych

Pakiety pierwszy i drugi dotyczą linii zelektryfikowanych oraz zaplanowanego do elektryfikacji po roku 2025 odcinka linii 208 w północnej części regionu. Pierwszy pakiet obejmuje połączenia Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (plus Brodnica, jeśli Polskie Linie Kolejowe zelektryfikują linię po 2025 roku). Drugi to linie Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo, Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno.