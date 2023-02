Kujawsko-Pomorskie: Podsumowujemy tegoroczny finał WOŚP. Kto w regionie zebrał najwięcej pieniędzy?

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po woli przechodzi do historii. Sztaby chwalą się wynikami zbiórek i dziękują swoim darczyńcom za hojność. Orkiestrowicze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, bo do końca lutego trwają internetowe licytacje w serwisie Allegro, które na pewno podbiją jeszcze lokalne wyniki.

Toruń pozostaje liderem

Można już jednak podsumować to, co 29 stycznia wydarzyło się w największych miastach regionu oraz w miejscowościach wokół Torunia. I tu zaskoczenia nie będzie, bo to Toruń właśnie od lat jest liderem zbiórek w województwie, to u nas padają kolejne rekordy. Ile więc zebrano podczas tegorocznego finału? To historyczna kwota ponad 760 tys. zł. Złożyły się na nią trzy działające w mieście sztaby WOŚP: w głównym na starówce doliczono się 363 367, 35 zł, w sztabie w III LO na Skarpie - 254 300, 59 zł , a w sztabie w SP nr 1 przy ul. Wielkie Garbary - 143 057, 05 zł. Po dodaniu tych ogromnych kwot wychodzi kwota gigantyczna - 760 724, 99 zł.