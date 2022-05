Kujawsko-Pomorskie. Po dwóch latach pandemii weterynarze wracają na wsie szczepić psy

W Topolinku koło Świecia co rok w czerwcu przy kapliczce organizowane były szczepienia psów, ale nie przez ostatnie dwa lata. Powodem była pandemia, która ustępuje, dlatego w tym roku szczepienia mają wrócić.

- Szczepienie psów na wsi to wielkie ułatwienie dla gospodarzy – podkreśla Dariusz Pawlak, sołtys Sławkowa w gminie Chełmża. - Jak ktoś hoduje zwierzęta, to czasem musi wzywać do nich weterynarza i szczepienie psów załatwia przy okazji, ale nie każdy ma zwierzynę, a wycieczka do miasta z kilkoma psami to duży kłopot.