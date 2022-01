Kujawsko-Pomorskie. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w regionie. Możliwe utrudnienia i przerwy w dostawie prądu

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Najpierw towarzyszyła nam ślizgawica. Teraz natomiast mocno powieje. Synoptycy z regionu ostrzegają przed silnym wiatrem, który da nam się we znaki w niedzielę i poniedziałek (16 i 17 stycznia 2022). Będzie wiało od niedzieli wieczorem, od około godz. 22.00, do poniedziałku, do około 18.00.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 110 km/h, z północnego-zachodu - informuje dyżurny Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. - Najsilniejsze porywy spodziewane są w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych.