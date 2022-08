Kujawsko-Pomorskie. Ostatni weekend wakacji na drogach w województwie. Uważaj na te szczegóły!

W piątek, przy południowo-wschodnim wietrze, powietrze w naszym regionie rozgrzeje się w cieniu do 30 stopni Celsjusza, zaś w sobotę do nawet do 31. W słońcu słupek rtęci będzie wysoko przekraczał te wartości. Także noce będą bardzo ciepłe – do 17 – 18 kresek powyżej zera.

- Napływ tak ciepłego powietrza zawdzięczamy rosyjskiemu wyżowi, który na krótko zdominuje sytuację pogodową w naszej części kraju – wyjaśnia synoptyk Rafał Maszewski, autor strony internetowej www.pogodawtoruniu.pl.