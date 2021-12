Kujawsko-Pomorskie: Niespotykanie spokojny marszałek. Politycy z regionu o 15-leciu Piotra Całbeckiego

Radny Stanisław Pawlak w sejmiku jest już 6. kadencję - Zaczynałem, gdy ludzie Platformy byli jeszcze w opozycji. Wtedy dość wyrazistą postacią na opozycji, która często wchodziła ze mną w spory, była Domicela Kopaczewska. Piotra Całbeckiego zapamiętałem jako osobę stroniącą od agresji, skłaniał się raczej do współpracy. Interesował się wówczas funduszami unijnymi, a był to czas stowarzyszenie z Unią Europejską i trzeba było przegotowywać się do pozyskania środków unijnych. Całbecki zapewne miał wówczas swoje ambicje, ale nie dawał tego po sobie poznać. Przygotowującymi do tych rozstrzygnięć byli inni. W znaczących sprawach to on jednak wchodził do gry. Sprawiał wrażenie osoby, która jest przygotowywana na przyszłość – czekał w drugiej linii, ale zawsze dobrze przygotowany merytorycznie. Tak to wówczas postrzegałem i okazało się, że się nie pomyliłem - wspomina włocławski radny sejmiku z SLD.