Kujawsko-Pomorskie: Młodzież będzie miała swój wojewódzki sejmik

Formalnie młodzieżowy sejmik został powołany podczas październikowej sesji dorosłego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Będą w nim zasiadać przedstawiciele młodzieży reprezentujący różne części regionu. W założeniu ma mieć charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla instytucji samorządu województwa.

- Kilka lat temu podczas spotkania z młodzieżą zorganizowanego przez Klub Europejski Konopa, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu, jedna z uczennic w dość emocjonalnym wystąpieniu zaapelowała do mnie, jako do radnej wojewódzkiej, by młodzi ludzie mieli swoją reprezentację na poziomie regionu - mówi Elżbieta Piniewska, przewodnicząca dorosłego sejmiku województwa. - Konsultacje społeczne, które zostały niedawno przeprowadzone pokazały duże zainteresowanie środowisk młodzieżowych tym tematem. Fakt, że sejmiki działają już w dziesięciu województwach, jest dowodem na to, że młodzi ludzie w regionach chcą mieć realny wpływ na sprawy ich dotyczące.