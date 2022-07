Kujawsko-Pomorskie. Łączenie bydgoskich szpitali? Marszałek dziękuje radnemu za zaangażowanie

“Połączenia obu szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy, stanowiących bazę kliniczną dla Collegium Medicum UMK musiałoby się odbyć kosztem likwidacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela, a także części jego oddziałów, a jednocześnie rezygnacją z wielkiej inwestycji finansowanej z państwowych pieniędzy” – napisał Michał Krzemkowski, radny sejmiku, przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w liście do marszałka Piotra Całbeckiego. “W imię pewnych oszczędności miałoby dojść do poważnego osłabienia potencjału bydgoskiej, a tym samym kujawsko-pomorskiej służby zdrowia, ale zarazem jej zaplecza edukacyjnego. Przypomnę panu, że w Bydgoszczy nie słabnie nadzieja na utworzenie niezależnej od UMK uczelni medycznej, która mogłaby funkcjonować w oparciu o obecną bazę kliniczną. Ta idea jest od niedawna znacznie bliższa realizacji. Doszło przecież w maju br. do uroczystego otwarcia, po gruntownej modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, który z powodzeniem może być bazą kliniczną dla funkcjonującego w strukturach UMK Collegium Medicum, zastępując tym samym szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy. Dodam, że dodatkowe wykorzystanie potencjału Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na potrzeby uczelni medycznej z Torunia pomogłoby jednocześnie przezwyciężyć tej nowoczesnej placówce medycznej poważne problemy, w których się znalazła”.